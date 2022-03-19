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Нолан о «Лионе»: Мы теперь никого не боимся

19 Марта 2022 • 18:05 Комментировать

Тренер «Вест Хэма» Кевин Нолан прокомментировал результаты жеребьевки четвертьфиналов Лиги Европы.

«Мы теперь никого не боимся. Мы чувствуем, что победили топ-клуб и собираемся и дальше завоевывать уважение людей, которые окружают нас», - сказал Нолан.

Он добавил, что «Лион» является трудным соперником, но команда сохраняет уверенность в своих силах.

«Мы собираемся выйти на эти матчи с той же уверенностью, что и против «Севильи», и мы чувствуем, что за два матча мы можем это сделать», - сказал Нолан.

В четвертьфинале Лиги Европы «Вест Хэм» встретится с «Лионом».

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окончен Астон Вилла 0:1 Арсенал 3.10 3.45 2.30
20.03  17:00 Лестер ... Брентфорд 1.87 3.75 4.20
20.03  19:30 Тоттенхэм ... Вест Хэм 2.11 3.75 3.35
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