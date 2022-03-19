Нолан о «Лионе»: Мы теперь никого не боимся

Тренер «Вест Хэма» Кевин Нолан прокомментировал результаты жеребьевки четвертьфиналов Лиги Европы.

«Мы теперь никого не боимся. Мы чувствуем, что победили топ-клуб и собираемся и дальше завоевывать уважение людей, которые окружают нас», - сказал Нолан.

Он добавил, что «Лион» является трудным соперником, но команда сохраняет уверенность в своих силах.

«Мы собираемся выйти на эти матчи с той же уверенностью, что и против «Севильи», и мы чувствуем, что за два матча мы можем это сделать», - сказал Нолан.

В четвертьфинале Лиги Европы «Вест Хэм» встретится с «Лионом».