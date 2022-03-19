Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гол Сака принес победу «Арсеналу» над «Астон Виллой»

19 Марта 2022 • 17:27 Комментировать (1)
Астон Вилла
0:1
Арсенал
окончен

«Арсенал» с минимальным счетом победил «Астон Виллу» в матче 30-го тура АПЛ.

Единственный гол в матче забил 20-летний нападающий «пушкарей» Букайо Сака.

Таким образом, команда Микаэля Артеты набрала 54 очка и осталась на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Астон Вилла» потерпела второе поражение подряд и с 36 очками расположилась на девятой строчке.

В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет против «Кристал Пэласа», «Астон Вилла» отправится на выезд в Вулверхэмптон.  

Протокол игры  
Астон Вилла 0:1Арсенал
  30'Сака Букайо (0:1)
Мартинес ЭмилианоКэш МэттиКонса ЭзриМингс Тайрон   33'Янг ЭшлиРамси Джакоб   15'  69' (Траоре Бертран (  69') Соарес ДугласМакгинн Джон   34'Буэндия Эмилиано  69' (Бэйли Леон (  69') Уоткинс Олли  82' (Ингс Дэнни (  82') Коутиньо Филиппе
Запасные: Ольсен РобинЧуквуэмека КарниЧамберс КалумИроэгбунам ТимСансон Морган
Лено БерндСедрик Соареш   57'Уайт БенГабриэль дос СантосТирни КиранПарти Томас   65'Джака Гранит   45'Сака Букайо  69' (Пепе Николя (  69') Эдегор Мартин  86' (Холдинг Роб (  86') Смит-Роу ЭмилЛяказетт Александр  78' (Нкетиа Эдди (  78')
Запасные: Эльнени МохамедТавареш НунуСуонсон ЗахариОконкво АртурСамби Локонга Альберт-МбойоЖиро-Хатчинсон Омари
19 марта. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Апл Астон Вилла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Астон Вилла 0:1 Арсенал 3.10 3.45 2.30
20.03  17:00 Лестер ... Брентфорд 1.87 3.75 4.20
20.03  19:30 Тоттенхэм ... Вест Хэм 2.11 3.75 3.35
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Марта
18:05 · Англия. Премьер-лига
Нолан о «Лионе»: Мы теперь никого не боимся
17:27 · Англия. Премьер-лига
Гол Сака принес победу «Арсеналу» над «Астон Виллой» 1
15:00 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» — «Арсенал»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
13:47 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Если кто-то готов купить «Челси» за такие деньги, то он хочет выигрывать трофеи»
13:37 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс прокомментировал слухи об уходе из «Лестера»
13:29 · Англия. Премьер-лига
Лингард и Погба могут покинуть «Манчестер Юнайтед»
13:18 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» может подписать Неймара
12:45 · Англия. Премьер-лига
Антонио Рюдигер согласовал контракт с «Ювентусом» 1
12:12 · Англия. Премьер-лига
Зоозащитники раскритиковали Варди за его высказывание о домашних животных
11:56 · Англия. Премьер-лига
Олисе может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед» 1
09:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» продлит контракт с Родри
08:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» вновь следит за Миленковичем
08:03 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ушёл от вопросов о своём возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»
07:44 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» установил сразу два клубных рекорда, выиграв у «Вулверхэмптона»
01:16 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» одержал суперволевую победу над «Вулверхэмптоном»
Все новости
Рекомендуем