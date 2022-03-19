Гол Сака принес победу «Арсеналу» над «Астон Виллой»

«Арсенал» с минимальным счетом победил «Астон Виллу» в матче 30-го тура АПЛ.
Единственный гол в матче забил 20-летний нападающий «пушкарей» Букайо Сака.
Таким образом, команда Микаэля Артеты набрала 54 очка и осталась на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Астон Вилла» потерпела второе поражение подряд и с 36 очками расположилась на девятой строчке.
В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет против «Кристал Пэласа», «Астон Вилла» отправится на выезд в Вулверхэмптон.
Протокол игры
|30'Сака Букайо (0:1)
Мартинес Эмилиано•Кэш Мэтти•Конса Эзри•Мингс Тайрон • 33'Янг Эшли•Рамси Джакоб 15' 69' (Траоре Бертран ( 69') •Соарес Дуглас•Макгинн Джон • 34'Буэндия Эмилиано 69' (Бэйли Леон ( 69') •Уоткинс Олли 82' (Ингс Дэнни ( 82') •Коутиньо Филиппе
Лено Бернд•Седрик Соареш • 57'Уайт Бен•Габриэль дос Сантос•Тирни Киран•Парти Томас • 65'Джака Гранит • 45'Сака Букайо 69' (Пепе Николя ( 69') •Эдегор Мартин 86' (Холдинг Роб ( 86') •Смит-Роу Эмил•Ляказетт Александр 78' (Нкетиа Эдди ( 78')
19 марта. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).