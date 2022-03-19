Гол Сака принес победу «Арсеналу» над «Астон Виллой»

«Арсенал» с минимальным счетом победил «Астон Виллу» в матче 30-го тура АПЛ.

Единственный гол в матче забил 20-летний нападающий «пушкарей» Букайо Сака.

Таким образом, команда Микаэля Артеты набрала 54 очка и осталась на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Астон Вилла» потерпела второе поражение подряд и с 36 очками расположилась на девятой строчке.

В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет против «Кристал Пэласа», «Астон Вилла» отправится на выезд в Вулверхэмптон.