Тухель: «Если кто-то готов купить «Челси» за такие деньги, то он хочет выигрывать трофеи»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о потенциальных покупателях клуба.

«Если кто-то готов купить клуб за такую сумму, то речь идёт о трофеях, а не о зарабатывании денег. Думаю, что «Челси» способен предложить нечто такое, за что можно выложить большую сумму», — цитирует Тухеля The Guardian.

Напомним, ранее из-за санкций британского правительства, владелец «Челси» Роман Абрамович был вынужден выставить клуб на продажу. Однако российский бизнесмен не сможет заработать на этой сделке. Стоимость «Челси» оценивается в 3 миллиарда фунтов.

На данный момент «аристократы» занимают 3-ю строчку турнирной таблицы АПЛ. В Лиге чемпионов лондонцы вышли в 1/4 финала, где встреться с мадридским «Реалом».