Тилеманс прокомментировал слухи об уходе из «Лестера»

Бельгийский полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс отреагировал на слухи о том, что он может уйти из команды. Его слова приводит Metro.

Тилеманс заявил, что он старается не реагировать на слухи, распространяемые в СМИ, однако он удивлен тем, как много СМИ пишут о нем.

«Я отлично чувствую себя в команде, мне нравится город, мои дети ходят в школу здесь. Мне все нравится, как в футбольном плане, так и в плане жизни в Лестере», - сказал игрок.

Он также добавил, что не думает об уходе из команды, несмотря на то, что его контракт заканчивается уже в 2023 году. Тилеманс намекнул на то, что он может продлить соглашение с «лисами».