Лингард и Погба могут покинуть «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает журналист Николо Скира, сразу четыре игрока «Манчестер Юнайтед» могут покинуть клуб нынешним летом.

По информации источника, речь идёт о Эдинсоне Кавани, Поле Погба, Хуане Мате и Джесси Лингарде. У всех четверых нынешним летом заканчиваются контракты с «красными дьяволами» и футболисты не планируют их продлевать.

Ранее сообщалось об интересе к Погба со стороны «Ювентуса», за который француз уже выступал в 2012-2016 годах.

Главными старожилами этого квартета являются Мата с Лингардом. 33-летний испанец защищает цвета «Юнайтед» с сезона 13/14, а 29-летний англичанин — воспитанник клуба.