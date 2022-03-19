«Ньюкасл» может подписать Неймара

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар может перейти в «Ньюкасл». Об этом сообщает Fichajes.

Во время недавнего матча с «Бордо» Неймара и его партнера по команде Лионеля Месси освистали болельщики. После этого СМИ написали о том, что Неймар улетел в Барселону и задумался над тем, чтобы уйти из парижского клуба.

Напомним, что после того, как «Ньюкаслом» стали владеть предприниматели из Саудовской Аравии, несколько раз в СМИ появлялись слухи о том, что «сороки» проявляют интерес к бразильскому нападающему.

«ПСЖ» уже пытались продать Неймара прошлым летом, но покупателя на него не нашлось.