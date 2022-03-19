Антонио Рюдигер согласовал контракт с «Ювентусом»

Немецкий защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер определился с клубом, в котором он продолжит карьеру. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источников, футболист согласовал контракт с туринским «Ювентусом». Предполагается, что он подпишет соглашение, рассчитанное на четыре года.

Рюдигер долгое время вел переговоры с лондонским «Челси» о продлении контракта. Стороны были близки к тому, чтобы подписать новый контракт, однако не успели сделать этого, поскольку в отношении владельца «синих» Романа Абрамовича ввели санкции.

В «Ювентус» Рюдигер перейдет на правах свободного агента.