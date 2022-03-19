Зоозащитники раскритиковали Варди за его высказывание о домашних животных

Нападающий «Лестера» Джейми Варди столкнулся с претензиями со стороны зоозащитников из-за высказывания о домашних животных. Об этом сообщает The Sun.

В одном из своих интервью Варди рассказал о том, что однажды он хотел купить себе пингвина в качестве питомца. Футболист признался, что искал того, кто сможет помочь ему в решении этого вопроса.

По словам форварда, пингвина он не купил, но узнал, что можно купить других животных, например жирафа.

Зоозащитники из организации Peta стали писать Варди о том, что содержание пингвинов в неволе является жестоким, а их продажа – преступлением.