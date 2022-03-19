Полузащитник «Кристал Пэлас» Майкл Олисе может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Manchester Evening News.

Олисе является воспитанником английского «Рединга», в составе которого он начинал профессиональную карьеру в 2019 году. В 2021 году он перешел в состав «Ньюкасла».

Скауты «красных дьяволов», которые наблюдают за футболистом, впечатлены уровнем, который демонстрирует 20-летний игрок. Предполагается, что летом «Манчестер Юнайтед» может предпринять попытку подписания игрока.

По информации портала Transfermarkt, стоимость молодого английского футболиста составляет 18 миллионов евро.