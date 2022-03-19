«Манчестер Сити» продлит контракт с Родри

Руководство «Манчестер Сити» собирается продлить соглашение с Родри. Об этом сообщает The Telegraph.

Как сообщают источники, уже в ближайшее время стороны могут приступить к обсуждению деталей нового соглашения.

25-летний испанский полузащитник перешел в «Манчестер Сити» из мадридского «Атлетико» в 2019 году. Его действующий контракт с «горожанами» рассчитан до 2025 года.

Пока неизвестно, на какой срок команда хочет продлить контракт с игроком.

Сообщается также, что «горожане» собираются найти замену для Фернандиньо. Руководство клуба не планирует продлевать соглашение с 36-летним футболистом.