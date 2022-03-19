«Манчестер Юнайтед» вновь следит за Миленковичем

Представители «Манчестер Юнайтед» вновь начали следить за защитником «Фиорентины» Николой Миленковичем. Об этом сообщает The Sun.

Ранее Миленкович находился находился в сфере интересов «красных дьяволов» в 2018 году, когда командой руководит Жозе Моуринью. Португальский специалист был заинтересован в подписании игрока, однако после его ухода, интерес команды к защитнику остыл.

Теперь «Манчестер Юнайтед» вновь следит за футболистом и может подписать его чуть больше чем за 13 миллионов евро.

После того, как Миленкович заявил, что он не будет продлевать контракт с «фиалками», к нему присматриваются еще несколько английских клубов.