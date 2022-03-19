Тен Хаг ушёл от вопросов о своём возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»

Наставника амстердамского «Аякса» Эрика тен Хага часто сватают в «Манчестер Юнайтед», соответственно, его все чаще спрашивают о подобной перспективе. Однако пока что 52-летний специалист не желает давать комментарии по этому поводу, предпочитая рассуждать о настоящем с «Аяксом», который лидирует в чемпионате Нидерландов и вышел в финал Кубка страны.

- Пока что я сфокусирован на текущем сезоне. О будущем я не думаю. Мы продолжаем борьбу в двух турнирах, и я хочу выиграть эти два трофея с «Аяксом», - цитирует слова наставника голландского клуба Manchester Evening News.