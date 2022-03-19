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«Лидс» установил сразу два клубных рекорда, выиграв у «Вулверхэмптона»

19 Марта 2022 • 07:44 Комментировать
Вулверхэмптон
2:3
Лидс
окончен

После первого тайма матча с «Вулверхэмптоном» гости из «Лидса» уступали со счетом 0:2, но сумели переломить ход игры и выиграли со счетом 3:2. Это был 48-й случай в истории выступлений клуба в АПЛ, в котором «Лидс» проигрывал с разницей в два мяча после первого тайма, но выиграть такой матч «Лидсу» удалось впервые!

Также стоит отметить, что «Лидс» победил во втором матче кряду, снова забив в добавленное арбитром время матча. Такого с командой в 21-м веке еще не случалось - в последний раз команда выиграла дважды подряд благодаря голам на последней минуте+добавленное время в 1999 году, тогда это были матчи против «Саутгемптона» и «Дерби Каунти».

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Лидс Вулверхэмптон
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