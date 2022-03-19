«Лидс» одержал суперволевую победу над «Вулверхэмптоном»

После шести поражений кряду «Лидс» выигрывает уже второй матч кряду, причем победа над «Вулверхэмптоном» показала, что у команды есть сильные волевые качества. По ходу матча «Лидс» проигрывал со счетом 0:2, но в итоге вырвал победу, забив три мяча, причем последний из них был забит уже в добавленное арбитром время.

«Лидс» пытается закрепиться на шестнадцатом месте, хотя по потерянным очкам команда идет восемнадцатой.