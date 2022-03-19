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«Лидс» одержал суперволевую победу над «Вулверхэмптоном»

19 Марта 2022 • 01:16 Комментировать
Вулверхэмптон
2:3
Лидс
окончен

После шести поражений кряду «Лидс» выигрывает уже второй матч кряду, причем победа над «Вулверхэмптоном» показала, что у команды есть сильные волевые качества. По ходу матча «Лидс» проигрывал со счетом 0:2, но в итоге вырвал победу, забив три мяча, причем последний из них был забит уже в добавленное арбитром время.

«Лидс» пытается закрепиться на шестнадцатом месте, хотя по потерянным очкам команда идет восемнадцатой. 

Протокол игры  
Вулверхэмптон 2:3Лидс
(1:0) Хонни Кастро26'   
(2:0) Тринкан Франсишку45'   
  63'Харрисон Джек (2:1)
  66'Морено Родриго (2:2)
  90'Эйлинг Люк (2:3)
Са ЖозеБоли Вийи   7'Коди КонорСаисс РоменХонни Кастро  90' (Силва Фабио (  90') Невеш Рубен  25' (Тринкан Франсишку (  25') Моутинью ЖоауАит-Нури РаянДендонкер Леандер  90' (Шикинью III (  90') Поденсе Даниэл  78' (Хи-Чан Хван (  78') Хименес Рауль   43'   53'
Запасные: Килман МаксToti GomesКандл ЛюкМарсал ФернандоРадди Джон
Мелье Иллан  55' (Клаессон Кристоффер (  55') Эйлинг ЛюкЛьоренте Диего  40' (Кох Робин (  40') Стрёйк Паскаль   45'Даллас СтюартКлих Матеуш  45' (Крессвел Чарли (  45'   74') Форшоу Адам   90'Джеймс ДэниэлМорено Родриго   68'Харрисон ДжекБэмфорд Патрик  23' (Гринвуд Сэм (  23')
Запасные: Саммервилл КрисенсиоФиллипс КэлвинКупер ЛиамКенне НоанГелхардт Джо
18 марта. Стадион "Молинью".

 

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окончен Вулверхэмптон 2:3 Лидс
19.03  15:30 Астон Вилла ... Арсенал 3.70 3.70 2.01
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Сегодня, 19 Марта
01:16 · Англия. Премьер-лига
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