«Лидс» одержал суперволевую победу над «Вулверхэмптоном»

После шести поражений кряду «Лидс» выигрывает уже второй матч кряду, причем победа над «Вулверхэмптоном» показала, что у команды есть сильные волевые качества. По ходу матча «Лидс» проигрывал со счетом 0:2, но в итоге вырвал победу, забив три мяча, причем последний из них был забит уже в добавленное арбитром время.
«Лидс» пытается закрепиться на шестнадцатом месте, хотя по потерянным очкам команда идет восемнадцатой.
Протокол игры
|(1:0) Хонни Кастро26'
|(2:0) Тринкан Франсишку45'
|63'Харрисон Джек (2:1)
|66'Морено Родриго (2:2)
|90'Эйлинг Люк (2:3)
Са Жозе•Боли Вийи • 7'Коди Конор•Саисс Ромен•Хонни Кастро 90' (Силва Фабио ( 90') •Невеш Рубен 25' (Тринкан Франсишку ( 25') •Моутинью Жоау•Аит-Нури Раян•Дендонкер Леандер 90' (Шикинью III ( 90') •Поденсе Даниэл 78' (Хи-Чан Хван ( 78') •Хименес Рауль 43' 53'
Запасные: Килман Макс•Toti Gomes•Кандл Люк•Марсал Фернандо•Радди Джон
Мелье Иллан 55' (Клаессон Кристоффер ( 55') •Эйлинг Люк•Льоренте Диего 40' (Кох Робин ( 40') •Стрёйк Паскаль • 45'Даллас Стюарт•Клих Матеуш 45' (Крессвел Чарли ( 45' ) • 74'Форшоу Адам • 90'Джеймс Дэниэл•Морено Родриго • 68'Харрисон Джек•Бэмфорд Патрик 23' (Гринвуд Сэм ( 23')
18 марта. Стадион "Молинью".