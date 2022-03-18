Бернарду Силва предупредил Гвардиолу, что хочет скоро вернуться в Португалию

Португальский нападающий Бернарду Силва - один из основных игроков в команде Хосепа Гвардиолы, но в скором времени каталонский наставник может остаться без своей палочки-выручалочки. Дело в том, что Силва жаждет вернуться в Португалию - он скучает по своей родине и по своему любимому клубу.

- Мне очень не хватает Португалии. И дело не только в «Бенфике», а в стране. В семье. Да и «Бенфика» тоже. Я вырос на ее играх. Я играл там двенадцать лет, то есть половину своей жизни. Это важно для меня, как для поклонника клуба, так и для игрока, - заявил Силва, слова которого прозвучали в интервью Channel 11.