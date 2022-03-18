Роналду не покинет «Манчестер Юнайтед», если команда не попадет в Лигу чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не собирается покидать команду, пишет британский The Telegraph.

Источник утверждает, что 37-летний португалец не хочет уходить из команды даже если «красные дьяволы» не попадут в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

По данным источника, в Европе крайне мало или совсем нет команд, которые смогут удовлетворить финансовые желания футболиста. «Манчестер Юнайтед» платит форварду 775 тысяч фунтов в неделю. Эта зарплата является самой высокой в чемпионате Англии.

В текущем сезоне АПЛ Роналду принял участие в 33 матчах за «МЮ», забил 18 голов и отдал 3 результативные передачи.