Гвардиола прокомментировал возможный трансфер Холанна в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отреагировал на новости об интересе «горожан» к форварду дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанну.

«Холанн является действующим игроком «Баварии». О ком меня только не спрашивают. С тех пор, как я возглавил «Сити» мы постоянно кого-то подписываем.

Я не собираюсь говорить об игроках, которые не являются игроками моей команды», — цитирует тренера журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 21-летний нападающий сыграл 16 матчей, забил 16 голов и отдал 5 голевых передач в чемпионате Германии.