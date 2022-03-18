Джеррард - об Артете: «Нужно отдать должное «Арсеналу» за то, что они поддержали его»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард в преддверии матча против «Арсенала» в 30-м туре АПЛ высказался о наставнике лондонцев Микеле Артете.

«Нужно отдать должное руководству «Арсенала» за то, что оно поддерживало его и дало ему время, чтобы подтвердить свою сильную личность… в обороне они стали лучше. Что касается стандартных положений, они улучшились. Спасибо тренеру и его тренерский штаб», - приводит слова Джеррарда журналист Крис Уитли.

«Арсенал» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко. «Астон Вилла» с 36 очками располагается на девятой строчке.

Матч «Асон Вилла» - «Арсенал» пройдет завтра, 19 марта на стадионе «Вилла Парк» в Бирменгеме. Начало – в 15:30 мск.