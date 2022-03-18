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Хосе Энрике: Если «Ливерпуль» не договорится с Салахом, это будет огромной ошибкой

18 Марта 2022 • 15:34 Комментировать

Бывший футболист «Ливерпуля» Хосе Энрике заявил, что если пути «Ливерпуля» и нападающего Мохамеда Салаха разойдутся – это будет большой ошибкой.

«Салах играет против игроков мирового класса, которые играют на других позициях, но зарабатывают намного больше, чем он. Он мог бы спросить: ‘Почему я не зарабатываю столько, сколько зарабатывают они? Я лучший игрок в этом сезоне в Премьер-лиге, да и в мире тоже’», - рассуждает Энрике.

Однако Энрике понимает, что новый контракт Салаха может повлиять на всю команду «Ливерпуля».

«У них в клубе есть структура заработной платы. Я уверен, что они хотят, чтобы Салах стал лучшим игроком в клубе, но, возможно, они бояться приближаться к пороговым цифрам», - предположил Энрике.

Энрике полагает, что Салах мог бы играть в любом клубе мира, но при этом задается вопросом – будет ли он так же счастлив там, как в «Ливерпуле»?

«Если он уйдет, это будет огромной ошибкой с обеих сторон», — заключил Энрике.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Хосе Энрике Мохамед Салах
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