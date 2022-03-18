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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола рассказал, почему он делает так мало замен

18 Марта 2022 • 15:25 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал журналистам, почему он не спешил за заменами во время безголевой ничьей с «Кристал Пэлас» в прошедшем туре АПЛ.

«Я думал о Габриэле и Гундо, но игроки играли хорошо, в высоком, высоком ритме. Они знают, что когда они играют так, им нечего сказать», - сказал Гвардиола после игры.

Между тем, согласно статистики, ни один менеджер Премьер-лиги не произвел меньше изменений в этом сезоне, чем каталонец, хотя у него, возможно, самая сильная команда в Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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