Гвардиола рассказал, почему он делает так мало замен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал журналистам, почему он не спешил за заменами во время безголевой ничьей с «Кристал Пэлас» в прошедшем туре АПЛ.

«Я думал о Габриэле и Гундо, но игроки играли хорошо, в высоком, высоком ритме. Они знают, что когда они играют так, им нечего сказать», - сказал Гвардиола после игры.

Между тем, согласно статистики, ни один менеджер Премьер-лиги не произвел меньше изменений в этом сезоне, чем каталонец, хотя у него, возможно, самая сильная команда в Англии.