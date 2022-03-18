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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ндомбеле: Не получилось в Англии, но я многому научился там

18 Марта 2022 • 14:02 Комментировать

Полузащитник «Лиона» Танги Ндомбеле рассказал о своем впечатлении от АПЛ и планах на будущее.

«Я думаю, что сейчас стал более лучшим игроком, чем перед отъездом в Англию. Я многому там научился, хотя дела и шли не очень. Но сейчас я чувствую себя лучше как морально, так и физически», - сказал Ндомбеле после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Порту».

«Лион» обыграл португальский клуб по сумме двух встреч и вышел в четвертьфинал турнира. Одним из участников победы стал Ндомбеле.

Летом 2019 года полузащитник стал рекордной покупкой лондонского клуба, в который он перешел именно из «Лиона». Английская карьера футболиста не задалась и он вернулся в родной клуб на правах аренды. Вероятнее всего, французский клуб попробует продлить срок арендного соглашения еще на один сезон.

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