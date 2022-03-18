Клопп: У Салаха травма, он не сыграет с Кубке Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что у нападающего Мохамеда Салаха травма ноги. Скорее всего, форвард пропустит игру на Кубок Англии против «Ноттингем Форест», сообщает Anfield Watch.

«Мо снова почувствовал боль в ноге, так что мы должны посмотреть, что будет дальше», — сказал Клопп.

«Ливерпуль» в воскресенье, 20 марта, сыграет в четвертьфинале Кубка Англии против клуба из Чемпионшипа «Ноттингем Форест».

Мохаммед Салах в этом сезоне в матчах АПЛ сыграл 27 матчей, забил 20 голов и сделал 10 результативный передач.