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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: У Салаха травма, он не сыграет с Кубке Англии

18 Марта 2022 • 13:42 Комментировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что у нападающего Мохамеда Салаха травма ноги. Скорее всего, форвард пропустит игру на Кубок Англии против «Ноттингем Форест», сообщает Anfield Watch.

«Мо снова почувствовал боль в ноге, так что мы должны посмотреть, что будет дальше», — сказал Клопп.

«Ливерпуль» в воскресенье, 20 марта, сыграет в четвертьфинале Кубка Англии против клуба из Чемпионшипа «Ноттингем Форест».

Мохаммед Салах в этом сезоне в матчах АПЛ сыграл 27 матчей, забил 20 голов и сделал 10 результативный передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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