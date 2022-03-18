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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

У Томиясу есть шанс выйти на поле «Астон Виллы»

18 Марта 2022 • 13:34 Комментировать
Астон Вилла
...
Арсенал
2.95 3.50 2.35
19.03 15:30

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подтвердил, что у Такэхиро Томиясу есть шанс встретиться с «Астон Виллой» в субботнем матче Премьер-лиги.

Японский правый защитник получил травму голени в прошлом месяце и отсутствовал в последних четырех матчах Премьер-лиги. Тем не менее, Артета сообщил, что Томиясу может быть готов к очередному туру, заявив прессе:

«Шанс есть, но мы не знаем. Посмотрим на тренировке, как он себя чувствует».

Бывший игрок «Болоньи» сделал одну результативную передачу в 16 матчах АПЛ в этом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Такэхиро Томиясу
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18.03  23:00 Вулверхэмптон ... Лидс 2.09 3.55 3.55
19.03  15:30 Астон Вилла ... Арсенал 3.70 3.70 2.01
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