У Томиясу есть шанс выйти на поле «Астон Виллы»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подтвердил, что у Такэхиро Томиясу есть шанс встретиться с «Астон Виллой» в субботнем матче Премьер-лиги.

Японский правый защитник получил травму голени в прошлом месяце и отсутствовал в последних четырех матчах Премьер-лиги. Тем не менее, Артета сообщил, что Томиясу может быть готов к очередному туру, заявив прессе:

«Шанс есть, но мы не знаем. Посмотрим на тренировке, как он себя чувствует».

Бывший игрок «Болоньи» сделал одну результативную передачу в 16 матчах АПЛ в этом сезоне.