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Александер-Арнольд пропустил четвертьфинал Кубка Англии

18 Марта 2022 • 13:27 Комментировать

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд пропусти игру четвертьфинала Кубка Англии против «Ноттингем Форест» из-за травмы.

«Трент выбыл из строя с повреждением подколенного сухожилия, так что в сборную он тоже не поедет. Плохие новости, посмотрим, сколько времени это займет», - сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Клопп добавил, что не уверен, когда защитник сможет вернуться, но отметил, что его смогут заменить Джеймс Милнер или Джо Гомес.

«Заменить его сложно, но возможно», - сказал Клопп.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Трент Александер-Арнольд
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