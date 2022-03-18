Гари Невилл посоветовал боссам «МЮ» обратить внимание на Симеоне

Футбольный эксперт Гари Невилл призвал боссов «Манчестер Юнайтед» пригласить на пост главного тренера Диего Симеоне из «Атлетико».

«Фантастический тренер, жесткий в том, как он подходит к игре, я думаю, во всех отношениях. Он крутой, а «Манчестер Юнайтед» нужен крутой тренер», - сказал Невилл.

Невилл добавил, что несмотря на то, что Симеоне связан с Мадридом не только рабочими моментами, было бы не плохо увидеть его у руля «Юнайтед».

Ранее сообщалось, что главными претендентами на пост главного тренера «МЮ» являются Маурисио Почеттино и Эрик тен Хаг.