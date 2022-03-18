Ширер разочарован игрой «Ньюкасла» против «Эвертона»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер поделился с журналистами впечатлениями от игры «Ньюкасла» против «Эвертона».

«Они недостаточно отработали во втором тайме. Создали всего один момент, когда «Эвертон» оказался в меньшинстве, но и им не смогли воспользоваться», - сказал Ширер.

Он добавил, что не смог понять, как «Ньюкасл» собирается забить гол.

«Им просто не хватило качества, не играл достаточно широко. Когда «Эвертон остался вдесятером, мяч двигался недостаточно быстро»», - сказал он.

В матче АПЛ «Ньюкасл» проиграл «Эвертону» со счетом 0:1, пропустив гол в добавленное судьей время.