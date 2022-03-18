«Ливерпуль» интересуется форвардом «Манчестер Юнайтед»

Руководители «Ливерпуля» хотят летом попробовать заполучить в свою команду английского нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

По информации Manchester Evening News, представители мерсисайдской команды уже общались с агентами 24-летнего английского футболиста на предмет возможного трансфера. В услугах Рэшфорда также заинтересована «Барселона», но сам форвард пока не горит желанием покидать «красных дьяволов». Действующий договор Маркуса с манкунианцами рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне Маркус Рэшфорд провёл в английском чемпионате 19 встреч, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами.