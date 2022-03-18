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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рио Фердинанд посоветовал Рафинье уходить из «Лидса»

18 Марта 2022 • 11:08 Комментировать

Футбольный эксперт Рио Фердинанд восхищен игрой полузащитника «Лидса» Рафиньи.

«Мне нравится, как он играет. У него был период в этом сезоне, когда я думал, что он был самым решающим игроком в «Лидсе». Думаю, если бы он перешел в лучшую команду, то снова поднялся бы на новый уровень. Я думаю, что ему еще многое предстоит сделать и он будет интересным игроком», - сказал Фердинанд в своем подкасте FIVE

В этом сезоне Рафинья провел 27 матчей в АПЛ, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет испанская «Барселона».

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18.03  23:00 Вулверхэмптон ... Лидс 2.09 3.55 3.55
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