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Ауа может покинуть «Лион» летом

18 Марта 2022 • 11:00 Комментировать

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа может покинуть клуб этим летом, сообщает Calcio Mercato. Контракт футболиста заканчивается в 2023 году.

Согласно источнику, прошлым летом «Арсенал» пытался подписать 23-летнего футболиста и в летнее трансферное окно может возобновить попытки приобрести Ауа. «Лион», по все видимости, не станет удерживать игрока.

Также сообщается, что на полузащитника французского клуба нацелены «Ювентус», «Интер» и «Рома».

В этом сезоне в Лиге 1 Ауа провел 26 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста, по оценкам Transfermarkt, составляет 32 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Арсенал Лондон Уссем Ауа
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