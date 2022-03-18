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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Англичане пытаются убедить Олисе выступать за их сборную

18 Марта 2022 • 10:48 Комментировать

Полузащитник «Кристал Пэлас» Майкл Олисе в скором времени должен будет выбрать за какую сборную он намерен выступать.

На этой неделе Олисе принял предложение присоединиться к молодежной сборной Англии, но это все еще оставляет за ним право играть в дальнейшем за французскую национальную команду.

Игрок «Кристал Пэлас» родился в Англии, но получил право играть за Францию благодаря своей франко-алжирской матери и даже заручился интересом из Нигерии, где родился его отец. 20-летний Олисе сначала решил играть за сборную Франции до 18 лет, когда был игроком «Рединга», но на этой неделе решил сменить сторону, приняв первый вызов в сборную Англии до 21 года.

В этом сезоне в АПЛ Олисе провел 25 матчей и забил 4 гола.

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