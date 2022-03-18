Гари Невилл: Хорошо, что «МЮ» вылетел из Лиги чемпионов

Футбольный эксперт Гари Невилл заявил, что видит положительную сторону в том, что «Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги Чемпионов.

«Лучший шанс для них попасть в слеующий розыгрыш Лиги Чемпионов – это занять место в четверке АПЛ. Вероятно, это им будут сделать легче, если они полностью сконцентрируются на чемпионате», - сказал Невилл.

Впрочем, эксперт добавил, что не уверен в уверенности игроков клуба.

«Игра с «Атлетико» - это был ужасный вечер. Не уверен, что это не повлияет на уверенность игроков», - сказал Невилл.