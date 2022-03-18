Агент: Жоржиньо покинет «Челси», если не снимут санкции

Агент Жоржиньо Жоао Сантос признал, что полузащитник может уйти из «Челси», если санкции не позволят продлить контракт с ним этим летом.

В настоящее время клубу не разрешено покупать или продавать каких-либо игроков, а также продлевать сделки с кем-либо из нынешних членов команды Томаса Тухеля после санкций, наложенных на Романа Абрамовича правительством Великобритании. Соглашение

30-летнего полузащитника истекает летом 2023 года, но его агент подтвердил, что «приоритетом» для Жоржиньо является продление контракта с лондонским клубом.