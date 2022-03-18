Деклан Райс «Мы не боимся «Барселону», «Севилья» тоже считалась фаворитом»

Капитан «Вест Хэма» Деклан Райс заявил журналистам, что его команда не боится встретиться с «Барселоной» в Лиге Европы.

«Я говорил это после победы в Кубке Англии над «Лидсом», Мы никого не боимся. «Севилья» тоже считалась фаворитом. Когда озвучили результаты жеребьевки, люди говорили что мы получили самого трудного соперника и что мы вылетим из турнира. Но мы прошли дальше», сказал Райс в интервью BT Sport.

Райс добавил, что он готов к любому сопернику в четвертьфинале и что стадион «Вест Хэма» и его болельщики готовы устроить прием любой команде, оставшейся в сетке турнира.