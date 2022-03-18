Гари Невилл считает Пикфорда первым вратарём сборной Англии

Футбольный эксперт Гари Невилл сказал журналистом, что считает голкипера Джордана Пикфорда первым вратарем в сборной Англии.

«Нужно выбирать Пикфорда. Думаю, его выступления за сборную в последние три-четыре года были очень хороши. Может быть не всегда для «Эвертона», но все же», - сказал Невилл.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» добавил, что Пикфорд хорошо выступает на международном уровне и имеет хорошее взаимопонимание с партнерами.

«Я не думаю, что он заслужил потерю места в воротах, даже учитывая блестящую форму Ремсдэйла в «Арсенале», - добавил эксперт.