Коулмэн о победе над «Ньюкаслом»: «Радуемся и идём дальше»

Капитан «Эвертона» поделился своими мыслями об отложенном матче АПЛ, в котором его клуб обыграл «Ньюкасл» со счетом 1:0.

«Многие из нас в последние дни задавались вопросом о нашей форме. На этой неделе мы выложились полностью и рады победе. Нужно насладиться ей и двигаться к следующей игре», - сказал Коулмэн.

Победный гол в матче с «Ньюкаслом» был забит в добавленное время нападающим Алексом Айуоби.

После этой победы «Эвертон» оторвался от зоны вылета на 3 очка и находится 17 месте в турнирной таблице АПЛ.