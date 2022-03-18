Стало известно, почему активист приковал себя к штанге на матче «Эвертона» и «Ньюкасла»

Активист, который приковал себя трубкой к штанге во время матча АПЛ между «Эвертоном» и «Ньюкаслом», протестовал против нефтяных компаний.

Активист в начале второго тайма приковал себя пластиковой трубкой к штанге, из-за чего к основному времени матча было добавлено аж 14 минут. Стоит отметить, что активист входит в движение Just Stop Oil, а протестовал он против инвестиций Англии в добычу нефти, а также против разработки новых нефтяных месторождений.

Напомним, что «Эвертон» в итоге сумел переиграть «Ньюкасл» со счётом 1:0.