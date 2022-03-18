У Сауля Ньигеса обнаружен положительный результат теста на COVID-19

Тест полузащитника «Челси» Сауля Ньигеса на COVID-19 оказался положительным. Футболист пропустит субботний четвертьфинальный матч Кубка Англии против «Мидлсбро».

«К сожалению, у меня положительный результат на COVID. Пока все хорошо, ничего серьезного. Теперь пришло время позаботиться о себе и работать, пока все не придет в норму», - написал футболист в своих соцсетях.

В этом сезоне Сауль сыграл 8 матчей в АПЛ за «Челси». Полузащитник перешел в лондонский клуб зимой из мадридского «Атлетико» на правах аренды.