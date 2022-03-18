Каспер Шмейхель: Если хотим выиграть Лигу конференций, нужно больше работать

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель доволен, что его клуб вышел в четвертьфинал Лиги конференций, но заявил, что нужно больше работать.

«Очень горжусь выходом в четвертьфинал. Но мы знаем, что если хотим победить в турнире, нам нужно играть лучше, чем сегодня. Мы знаем, что нам есть над чем работать», - сказал Шмейхель.

Также вратарь поблагодарил болельщиков обоих клубов.

«Большое спасибо болельщикам «Ренна», они были фантастическими. Наши болельщики тоже, хотя их было не очень много, но мы могли их слышать. Эти европейские вечера особенные», - сказал вратарь «Лестера».

В 1/8 финала Лиги конференций «Лестер» по сумме двух матчей обыграл французский «Ренн».