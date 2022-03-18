Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каспер Шмейхель: Если хотим выиграть Лигу конференций, нужно больше работать

18 Марта 2022 • 09:07 Комментировать

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель доволен, что его клуб вышел в четвертьфинал Лиги конференций, но заявил, что нужно больше работать.

«Очень горжусь выходом в четвертьфинал. Но мы знаем, что если хотим победить в турнире, нам нужно играть лучше, чем сегодня. Мы знаем, что нам есть над чем работать», - сказал Шмейхель.

Также вратарь поблагодарил болельщиков обоих клубов.

«Большое спасибо болельщикам «Ренна», они были фантастическими. Наши болельщики тоже, хотя их было не очень много, но мы могли их слышать. Эти европейские вечера особенные», - сказал вратарь «Лестера».

В 1/8 финала Лиги конференций «Лестер» по сумме двух матчей обыграл французский «Ренн».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лестер Каспер Шмейхель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
18.03  23:00 Вулверхэмптон ... Лидс 2.09 3.55 3.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Марта
10:20 · Англия. Премьер-лига
Агент: Жоржиньо покинет «Челси», если не снимут санкции
10:02 · Англия. Премьер-лига
Деклан Райс «Мы не боимся «Барселону», «Севилья» тоже считалась фаворитом»
09:46 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл считает Пикфорда первым вратарём сборной Англии
09:34 · Англия. Премьер-лига
Коулмэн о победе над «Ньюкаслом»: «Радуемся и идём дальше»
09:26 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему активист приковал себя к штанге на матче «Эвертона» и «Ньюкасла»
09:22 · Англия. Премьер-лига
У Сауля Ньигеса обнаружен положительный результат теста на COVID-19
09:07 · Англия. Премьер-лига
Каспер Шмейхель: Если хотим выиграть Лигу конференций, нужно больше работать
09:05 · Англия. Премьер-лига
Активист привязал себя к штанге по ходу матча между «Эвертоном» и «Ньюкаслом»
08:53 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» заинтересовался Вальверде
08:36 · Англия. Премьер-лига
Роналду готов отработать контракт с «Манчестер Юнайтед» до конца
08:14 · Англия. Премьер-лига
Эксперт о Сака: «Арсенал» нужно строить вокруг него 1
08:10 · Англия. Премьер-лига
Кейн подарил свою футболку мальчику, который подвергся расистским оскорблениям
01:59 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Я сломал руку, празднуя победный гол»
01:17 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет сохранить Кулушевски, арендованного у «Ювентуса»
00:59 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл не верит в четвертое место «Арсенала»
Все новости
Рекомендуем