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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Активист привязал себя к штанге по ходу матча между «Эвертоном» и «Ньюкаслом»

18 Марта 2022 • 09:05 Комментировать
Эвертон
1:0
Ньюкасл
окончен

Один из активистов привязал себя к штанге по ходу поединка АПЛ между «Эвертоном» и «Ньюкаслом».

По информации Eurosport, 21-летний активист привязал себя к штанге пластиковой трубкой за шею. Сделано это было в рамках борьбы против разработки новых нефтяных месторождений. На активисте в этот момент была футболка с надписью «Хватит нефти». Стюарды около шести минут пытались отвязать молодого активиста от штанги. Напомним, что «Ньюкасл» принадлежит инвестиционному фонду из Саудовской Аравии.

Стоит отметить, что «Эвертон» в итоге минимально обыграл «сорок» со счётом 1:0.

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Ньюкасл Эвертон Английская Премьер-лига
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