Активист привязал себя к штанге по ходу матча между «Эвертоном» и «Ньюкаслом»

Один из активистов привязал себя к штанге по ходу поединка АПЛ между «Эвертоном» и «Ньюкаслом».

По информации Eurosport, 21-летний активист привязал себя к штанге пластиковой трубкой за шею. Сделано это было в рамках борьбы против разработки новых нефтяных месторождений. На активисте в этот момент была футболка с надписью «Хватит нефти». Стюарды около шести минут пытались отвязать молодого активиста от штанги. Напомним, что «Ньюкасл» принадлежит инвестиционному фонду из Саудовской Аравии.

Стоит отметить, что «Эвертон» в итоге минимально обыграл «сорок» со счётом 1:0.