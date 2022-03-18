«Ливерпуль» заинтересовался Вальверде

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде попал в сферу интересов «Ливерпуля», сообщает испанское новостное агентство Nacional.

Контракт полузащитника с нынешним клубом заканчивается в 2027 году. Сообщается, что у футболист не может найти общий язык с главным тренером клуба Карлом Анчелотти, поэтому «Реал», возможно, захочет избавиться от футболиста.

При этом уточняется, что цена на Вальверде составляет около 67 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне в Ла Лиге Вальверде провел 22 матча и отдал 1 голевую передачу.