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«Ливерпуль» заинтересовался Вальверде

18 Марта 2022 • 08:53 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде попал в сферу интересов «Ливерпуля», сообщает испанское новостное агентство Nacional.

Контракт полузащитника с нынешним клубом заканчивается в 2027 году. Сообщается, что у футболист не может найти общий язык с главным тренером клуба Карлом Анчелотти, поэтому «Реал», возможно, захочет избавиться от футболиста.

При этом уточняется, что цена на Вальверде составляет около 67 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне в Ла Лиге Вальверде провел 22 матча и отдал 1 голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Федерико Вальверде
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