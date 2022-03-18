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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду готов отработать контракт с «Манчестер Юнайтед» до конца

18 Марта 2022 • 08:36 Комментировать

Опытный португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не собирается покидать английскую команду.

По информации As, 37-летний португальский футболист готов отработать свой контракт с «красными дьяволами» до конца. Криштиану уверен, что руководство «Юнайтед» летом назначит хорошего специалиста, с которым манчестерская команда сможет добиться успеха в следующем сезоне.

Напомним, что действующее соглашение Роналду с манкунианцами рассчитано до лета 2023 года. В этом сезоне португалец в 24 матчах АПЛ забил 12 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
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