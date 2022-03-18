Эксперт о Сака: «Арсенал» нужно строить вокруг него

Бывший игрок сборной Ирландии Кенни Каннингем лестно отозвался об игре полузащитника «Арсенала» Букайо Сака.

«Арсенал» должен построить команду вокруг него. Для меня – он выдающийся игрок», сказал Каннингем изданию OTB.

Он добавил, что Сака мог бы играть за любой клуб мира.

«Этот парень мог бы играть за любой из лучших клубов мира, он мог бы перейти в «ПСЖ», «Реал Мадрид» или «Манчестер Сити» и быстро бы там адаптировался – настолько он хорошо», - сказал эксперт.

В этом сезоне в АПЛ Сака сыграл 27 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.