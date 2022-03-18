Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эксперт о Сака: «Арсенал» нужно строить вокруг него

18 Марта 2022 • 08:14 Комментировать

Бывший игрок сборной Ирландии Кенни Каннингем лестно отозвался об игре полузащитника «Арсенала» Букайо Сака.

«Арсенал» должен построить команду вокруг него. Для меня – он выдающийся игрок», сказал Каннингем изданию OTB.

Он добавил, что Сака мог бы играть за любой клуб мира.

«Этот парень мог бы играть за любой из лучших клубов мира, он мог бы перейти в «ПСЖ», «Реал Мадрид» или «Манчестер Сити» и быстро бы там адаптировался – настолько он хорошо», - сказал эксперт.

В этом сезоне в АПЛ Сака сыграл 27 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Букайо Сака
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
18.03  23:00 Вулверхэмптон ... Лидс 2.09 3.55 3.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Марта
08:36 · Англия. Премьер-лига
Роналду готов отработать контракт с «Манчестер Юнайтед» до конца
08:14 · Англия. Премьер-лига
Эксперт о Сака: «Арсенал» нужно строить вокруг него
08:10 · Англия. Премьер-лига
Кейн подарил свою футболку мальчику, который подвергся расистским оскорблениям
01:59 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Я сломал руку, празднуя победный гол»
01:17 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет сохранить Кулушевски, арендованного у «Ювентуса»
00:59 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл не верит в четвертое место «Арсенала»
00:56 · Англия. Премьер-лига
Клопп разозлён отношением арбитров к Мане
00:54 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» вырвал победу у «Ньюкасла»
00:35 · Англия. Премьер-лига
Холанн хочет контракт на три года
00:18 · Англия. Премьер-лига
Рубен Невеш о Канте: У него невозможно отобрать мяч, он – монстр!
00:02 · Англия. Премьер-лига
«Мазохизм» на «Гудисон Парке» - выбежавший на поле болельщик приковал себя к штанге ворот, матч прервали на несколько минут
17 Марта
23:51 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл: «Ливерпуль» - фаворит в борьбе за чемпионство АПЛ
23:35 · Англия. Премьер-лига
Бент: «Роналду, Погба и Магуайр должны покинуть «МЮ» 1
23:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» связался с агентом Левандовски
23:28 · Англия. Премьер-лига
Лингард покинет «Манчестер Юнайтед» летом свободным агентом
Все новости
Рекомендуем