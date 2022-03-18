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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн подарил свою футболку мальчику, который подвергся расистским оскорблениям

18 Марта 2022 • 08:10 Комментировать

Звёздный английский нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн сделал подарок мальчику, которого оскорбляли на почве расизма.

Как сообщает пресс-служба лондонской команды, 28-летний английский футболист перед матчем с «Брайтоном» подарил свою подписанную футболку мальчику по имени Сати, который во время матча за местную детскую команду подвергся расистским оскорблениям. Кейн также сфотографировался с мальчиком и дал пару футбольных советов.

Напомним, что в этом сезоне Гарри Кейн провёл в английском чемпионате 27 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Английская Премьер-лига Гарри Кейн
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