Кейн подарил свою футболку мальчику, который подвергся расистским оскорблениям

Звёздный английский нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн сделал подарок мальчику, которого оскорбляли на почве расизма.

Как сообщает пресс-служба лондонской команды, 28-летний английский футболист перед матчем с «Брайтоном» подарил свою подписанную футболку мальчику по имени Сати, который во время матча за местную детскую команду подвергся расистским оскорблениям. Кейн также сфотографировался с мальчиком и дал пару футбольных советов.

Напомним, что в этом сезоне Гарри Кейн провёл в английском чемпионате 27 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и тремя ассистами.