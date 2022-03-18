Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лэмпард: «Я сломал руку, празднуя победный гол»

18 Марта 2022 • 01:59 Комментировать
Эвертон
1:0
Ньюкасл
окончен

Наставник «Эвертона» Френк Лэмпард поделился эмоциями после победы своей команды над «Ньюкаслом» (1:0).

Единственный мяч был забит на 9-й минуте компенсированного ко второму тайму времени, а автором взятия ворот стал Алекс Ивоби.

«Я сломал руку, отмечая гол. Это была удивительная ночь. Эта победа так много значит для стадиона, мы все это ощутили. Я хотел, чтобы атмосфера стала для нас дополнительным зарядом», – прокомментировал итог встречи бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии.

Успех в матче с «Ньюкаслом» позволил «Эвертону» сохранить место вне зоны вылета в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Напомним, что в предыдущих четырёх поединках чемпионата «ириски» потерпели четыре поражения.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Эвертон 1:0 Ньюкасл 2.40 3.20 3.15
18.03  23:00 Вулверхэмптон ... Лидс 2.09 3.55 3.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Марта
01:59 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Я сломал руку, празднуя победный гол»
01:17 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет сохранить Кулушевски, арендованного у «Ювентуса»
00:59 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл не верит в четвертое место «Арсенала»
00:56 · Англия. Премьер-лига
Клопп разозлён отношением арбитров к Мане
00:54 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» вырвал победу у «Ньюкасла»
00:35 · Англия. Премьер-лига
Холанн хочет контракт на три года
00:18 · Англия. Премьер-лига
Рубен Невеш о Канте: У него невозможно отобрать мяч, он – монстр!
00:02 · Англия. Премьер-лига
«Мазохизм» на «Гудисон Парке» - выбежавший на поле болельщик приковал себя к штанге ворот, матч прервали на несколько минут
17 Марта
23:51 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл: «Ливерпуль» - фаворит в борьбе за чемпионство АПЛ
23:35 · Англия. Премьер-лига
Бент: «Роналду, Погба и Магуайр должны покинуть «МЮ»
23:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» связался с агентом Левандовски
23:28 · Англия. Премьер-лига
Лингард покинет «Манчестер Юнайтед» летом свободным агентом
23:19 · Англия. Премьер-лига
Марш о Рангнике: Он научил меня думать о футболе
23:10 · Англия. Премьер-лига
Холанн еще не принял решения о своём будущем
22:53 · Англия. Премьер-лига
Тухель доволен, что игра с «Мидлсбро» пройдет при болельщиках
Все новости
Рекомендуем