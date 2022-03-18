Лэмпард: «Я сломал руку, празднуя победный гол»

Наставник «Эвертона» Френк Лэмпард поделился эмоциями после победы своей команды над «Ньюкаслом» (1:0).

Единственный мяч был забит на 9-й минуте компенсированного ко второму тайму времени, а автором взятия ворот стал Алекс Ивоби.

«Я сломал руку, отмечая гол. Это была удивительная ночь. Эта победа так много значит для стадиона, мы все это ощутили. Я хотел, чтобы атмосфера стала для нас дополнительным зарядом», – прокомментировал итог встречи бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии.

Успех в матче с «Ньюкаслом» позволил «Эвертону» сохранить место вне зоны вылета в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Напомним, что в предыдущих четырёх поединках чемпионата «ириски» потерпели четыре поражения.