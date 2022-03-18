Гари Невилл не верит в четвертое место «Арсенала»

Футбольный эксперт Гари Невилл в интервью Sky Sports заявил, что не верит, что «Арсенал» сможет удержать четвертое место в АПЛ и пробиться в Лигу чемпионов.

«Я бы не сказал, что я верю в «Арсенал». Пока не вижу, чтобы они справлялись с давлением», - сказал Невилл.

Он добавил, что решающей станет субботняя игра против «Астон Виллы».

«Если они наберут три очка, то можно сказать, что «Арсенал» останется фаворитом в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Но если они потеряют очки, вот тогда вы увидите, что начнется настоящая гонка», - добавил он.