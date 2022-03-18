Клопп разозлён отношением арбитров к Мане

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал негодование по поводу судейства в эпизодах с Садио Мане.

По мнению немецкого специалиста, рефери позволяют оппонентам совершать грубые фолы против сенегальского нападающего.

«Мне надоела эта ситуация с Мане! Быть может, кто-то объяснит мне, почему за фолы против него не назначают штрафные? Не говорите мне, что он ныряльщик или нечто в этом роде – я знаю Садио лучше, чем кто-либо, и он таковым точно не является», – приводит слова Клоппа Mirror.

Напомним, что «Ливерпуль» вплотную приблизился к «Манчестер Сити» в турнирной таблице английской Премьер-лиги после победы над «Арсеналом» (2:0).