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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» вырвал победу у «Ньюкасла»

18 Марта 2022 • 00:54 Комментировать
Эвертон
1:0
Ньюкасл
окончен

В отложенном матче двадцатого тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал дома «Ньюкасл», и сумел переиграть соперника на последних минутах игры. «Ириски» прервали серию из четырех поражений кряду.

Интересно, что матч продлился до 107-й минуты - такова была цена инцидента в начале второго тайма, когда выбежавший на поле неадекватный болельщик приковал себя к штанге ворот.

Протокол игры  
Эвертон 1:0Ньюкасл
(1:0) Айуоби Алекс90'   
Бегович АсмирКоулмэн ШеймусХолгейт МэйсонКин МайклГодфри БенДукуре АбдулайАллан Маркес   83'Айуоби АлексГордон Энтони   76'  90' (Таунсенд Андрос (  90') Грэй Демарай  76' (Калверт-Льюин Доминик (  76') Ришарлисон   64'  87' (Гомеш Андре (  87')
Запасные: Паттерсон НэйтанЛонерган ЭндиМиколенко ВиталийТайрер ХарриАлли ДелеРондон Саломон
Дубравка МартинКрафт Эмиль   76'  90' (Манкильо Хави (  90') Шёр ФабианБёрн ДэнТаргетт МэттУиллок ДжоГимараэс БруноЖоэлинтонАльмирон Мигель  71' (Сен-Максимен Аллан (  71') Вуд КрисФрейзер Райан  85' (Мёрфи Джейкоб (  85')
Запасные: Ритчи МэттЛасcеллс ДжамалГейл ДуайтДамметт ПолЛонгстафф ШонДарлоу Карл
17 марта. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

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окончен Эвертон 1:0 Ньюкасл 2.40 3.20 3.15
18.03  23:00 Вулверхэмптон ... Лидс 2.09 3.55 3.55
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