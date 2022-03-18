«Эвертон» вырвал победу у «Ньюкасла»

В отложенном матче двадцатого тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал дома «Ньюкасл», и сумел переиграть соперника на последних минутах игры. «Ириски» прервали серию из четырех поражений кряду.

Интересно, что матч продлился до 107-й минуты - такова была цена инцидента в начале второго тайма, когда выбежавший на поле неадекватный болельщик приковал себя к штанге ворот.