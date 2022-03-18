«Эвертон» вырвал победу у «Ньюкасла»

В отложенном матче двадцатого тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал дома «Ньюкасл», и сумел переиграть соперника на последних минутах игры. «Ириски» прервали серию из четырех поражений кряду.
Интересно, что матч продлился до 107-й минуты - такова была цена инцидента в начале второго тайма, когда выбежавший на поле неадекватный болельщик приковал себя к штанге ворот.
Протокол игры
|(1:0) Айуоби Алекс90'
Бегович Асмир•Коулмэн Шеймус•Холгейт Мэйсон•Кин Майкл•Годфри Бен•Дукуре Абдулай•Аллан Маркес • 83'Айуоби Алекс•Гордон Энтони 76' 90' (Таунсенд Андрос ( 90') •Грэй Демарай 76' (Калверт-Льюин Доминик ( 76') •Ришарлисон 64' 87' (Гомеш Андре ( 87')
Дубравка Мартин•Крафт Эмиль 76' 90' (Манкильо Хави ( 90') •Шёр Фабиан•Бёрн Дэн•Таргетт Мэтт•Уиллок Джо•Гимараэс Бруно•Жоэлинтон•Альмирон Мигель 71' (Сен-Максимен Аллан ( 71') •Вуд Крис•Фрейзер Райан 85' (Мёрфи Джейкоб ( 85')
17 марта. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).