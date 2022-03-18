Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн хочет контракт на три года

18 Марта 2022 • 00:35 Комментировать

Как сообщает источник, «Манчестер Сити» и «Реал» предложили футболисту практически идентичные условия соглашения, но сам игрок хочет заключить контракт всего на три года.

Это означает, что уже через полтора года после заключения соглашения, норвежец сможет снова диктовать свои условия руководству клуба, в котором он будет играть. Придется или принимать его условия, или пытаться его продать, или ждать окончания контракта, но после чего он уйдет бесплатно на правах свободного агента.

Ранее поступала информация, что Холанн пока не определился со своим будущим клубом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Эвертон 1:0 Ньюкасл 2.40 3.20 3.15
18.03  23:00 Вулверхэмптон ... Лидс 2.09 3.55 3.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Марта
00:59 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл не верит в четвертое место «Арсенала»
00:56 · Англия. Премьер-лига
Клопп разозлён отношением арбитров к Мане
00:54 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» вырвал победу у «Ньюкасла»
00:35 · Англия. Премьер-лига
Холанн хочет контракт на три года
00:18 · Англия. Премьер-лига
Рубен Невеш о Канте: У него невозможно отобрать мяч, он – монстр!
00:02 · Англия. Премьер-лига
«Мазохизм» на «Гудисон Парке» - выбежавший на поле болельщик приковал себя к штанге ворот, матч прервали на несколько минут
17 Марта
23:51 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл: «Ливерпуль» - фаворит в борьбе за чемпионство АПЛ
23:35 · Англия. Премьер-лига
Бент: «Роналду, Погба и Магуайр должны покинуть «МЮ»
23:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» связался с агентом Левандовски
23:28 · Англия. Премьер-лига
Лингард покинет «Манчестер Юнайтед» летом свободным агентом
23:19 · Англия. Премьер-лига
Марш о Рангнике: Он научил меня думать о футболе
23:10 · Англия. Премьер-лига
Холанн еще не принял решения о своём будущем
22:53 · Англия. Премьер-лига
Тухель доволен, что игра с «Мидлсбро» пройдет при болельщиках
22:25 · Англия. Премьер-лига
Данджума попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Ньюкасла»
22:14 · Англия. Премьер-лига
Джеррард: Коутиньо хочет остаться в «Вилле», но не всё так просто
Все новости
Рекомендуем