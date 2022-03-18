Холанн хочет контракт на три года

Как сообщает источник, «Манчестер Сити» и «Реал» предложили футболисту практически идентичные условия соглашения, но сам игрок хочет заключить контракт всего на три года.

Это означает, что уже через полтора года после заключения соглашения, норвежец сможет снова диктовать свои условия руководству клуба, в котором он будет играть. Придется или принимать его условия, или пытаться его продать, или ждать окончания контракта, но после чего он уйдет бесплатно на правах свободного агента.

Ранее поступала информация, что Холанн пока не определился со своим будущим клубом.