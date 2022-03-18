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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рубен Невеш о Канте: У него невозможно отобрать мяч, он – монстр!

18 Марта 2022 • 00:18 Комментировать

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш назвал самого неудобного для него футболиста в Премьер-лиге.

Он отметил Н’Голо Канте, особо подчеркнув насколько хорошо он владеет мячом.

«У него невозможно отобрать мяч, а в обороне – он монстр», - охарактеризовал Невеш полузащитника «Челси».

Вчера сообщалось, что полузащитник «синих» хочет продлить действующий контракт с клубом, срок которого истекает следующим летом.

В этом сезоне в Премьер-лиге Канте провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вулверхэмптон Рубен Невеш Н'Голо Канте
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