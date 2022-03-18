Рубен Невеш о Канте: У него невозможно отобрать мяч, он – монстр!

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш назвал самого неудобного для него футболиста в Премьер-лиге.

Он отметил Н’Голо Канте, особо подчеркнув насколько хорошо он владеет мячом.

«У него невозможно отобрать мяч, а в обороне – он монстр», - охарактеризовал Невеш полузащитника «Челси».

Вчера сообщалось, что полузащитник «синих» хочет продлить действующий контракт с клубом, срок которого истекает следующим летом.

В этом сезоне в Премьер-лиге Канте провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.