«Мазохизм» на «Гудисон Парке» - выбежавший на поле болельщик приковал себя к штанге ворот, матч прервали на несколько минут

Странный инцидент случился в матче между «Эвертоном» и «Ньюкаслом», проходящего в настоящий момент в рамках отложенной встречи двадцатого тура АПЛ. В самом начале второго тайма на поле выскочил болельщик, который успел приковать себя к штанге ворот. Разумеется, вслед за ним на поле появились и английские «бобби», но их попытка освободить странного поклонника футбола затянулась на несколько минут, в какой-то момент на поле были вынесены даже большие кусачки.

Чем именно и зачем именно экзальтированный поклонник футбола приковал себя к штанге, не уточняется. Возможно, таким образом он просто выразил протест против четырех поражений «Эвертона» кряду.